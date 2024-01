Was sagt man dazu, Chaoda Modern Agriculture?

Das Sentiment und der Buzz rund um Chaoda Modern Agriculture wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung wurden ausgewertet, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führte.

Die Anleger-Stimmung bei Chaoda Modern Agriculture in den Diskussionsforen und sozialen Medien war insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Chaoda Modern Agriculture liegt bei 36,36, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Im Branchenvergleich erzielte Chaoda Modern Agriculture in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -42,86 Prozent, was eine Underperformance von -29,54 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite 28,9 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.