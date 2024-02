Was sagt man dazu, Changjiang, Jinggong Steel Structure CoLtd?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der Wert für Changjiang & Jinggong Steel Building bei 48,61, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität sich stark verändert hat, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung bei Changjiang & Jinggong Steel Building in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergibt 8 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Changjiang & Jinggong Steel Building eine Performance von -22,72 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Underperformance von -5,78 Prozent. Auch im Sektorvergleich lag die Aktie 7,1 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.