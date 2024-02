Was sagt man dazu, Chacha Food?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chacha Food beträgt 20, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" (KGV von 0) ein ähnliches Niveau darstellt. Dies entspricht einer neutralen Bewertung auf grundlegender Ebene, da die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Chacha Food in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Chacha Food deutlich weniger diskutiert als normal, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und somit zu einer schlechten Bewertung der Aktie insgesamt.

Im Bereich der Dividende liegt Chacha Food mit einer Dividendenrendite von 3,12 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" (1,85 %) deutlich über dem Durchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung im Bereich der Ausschüttung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chacha Food-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 37,28 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 34,28 CNH liegt, was einem Unterschied von -8,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als schlecht bewertet. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt dieser bei 33,73 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt bei +1,63 Prozent. Somit ergibt sich in diesem Fall eine neutrale Bewertung der Chacha Food-Aktie.

Insgesamt erhält die Chacha Food-Aktie basierend auf den verschiedenen Kriterien eine neutrale oder teilweise positive Bewertung.