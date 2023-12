Was sagt man dazu, Cembra Money Bank?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal in der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Cembra Money Bank liegt bei 12,7, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen Wert von 28,51, was ebenfalls als "gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut" Gesamteinschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Cembra Money Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,48 Prozent erzielt. Dies steht im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die im Durchschnitt um 6,95 Prozent gestiegen sind, was einer Underperformance von -15,42 Prozent für die Cembra Money Bank entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 7,73 Prozent, wobei die Cembra Money Bank um 16,21 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei das Stimmungsbarometer an zwei Tagen in die negative Richtung zeigte. Die Anleger äußerten sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Cembra Money Bank. Infolgedessen wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cembra Money Bank 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche (Durchschnitt KGV von 23) zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung.