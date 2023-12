Was sagt man dazu, Caverion Ord?

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die Aktie von Caverion ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergibt sich aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die zu einer "Gut"-Bewertung führen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen rund um das Unternehmen interessiert.

Die Kommunikation über Caverion in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht deutlich verändert. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Caverion-Aktie aktuell bei 8,56 EUR. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt erhält die Aktie von Caverion auf Basis der Anleger-Stimmung, der Kommunikation in sozialen Medien, der technischen Analyse und des RSI ein "Neutral"-Rating.