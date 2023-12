Was sagt man dazu, Cathay Financial Holding?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Cathay intensiv in den sozialen Medien diskutiert, ohne dabei jedoch besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in dieser Zeit weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Cathay beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cathay auf 14,63 USD, was auch dem aktuellen Kurs der Aktie entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage weist ebenfalls einen Stand von 14,63 USD auf, wodurch die Aktie auch aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Rahmen des Relative Strength Index (RSI) wird die Cathay aktuell mit einem Wert von 50 bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit die Einstufung "Neutral" erhält. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Nutzung des Internets kann Stimmungen rund um Aktien verstärken oder auch drehen. Bezogen auf Cathay wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, wodurch sich insgesamt für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls eine Bewertung von "Neutral" ergibt.