Was sagt man dazu, Cash Finl Svcsew?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Cash Services-Aktie beträgt 22, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 54,17, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Cash Services-Aktie also nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass es eine mittlere Diskussionstätigkeit rund um die Cash Services-Aktie gibt, weshalb sie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum vorhanden, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cash Services besonders positiv diskutiert, was sich in einer insgesamt positiven Einschätzung gemäß des Anleger-Stimmungsbarometers widerspiegelt. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse der Cash Services-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,39 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,28 HKD liegt, was einem Unterschied von -28,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine negative Bewertung von "Schlecht", da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Cash Services-Aktie basierend auf der technischen Analyse und dem gleitenden Durchschnitt somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.