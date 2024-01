Was sagt man dazu, Carly Holdings?

Die technische Analyse der Carly-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,016 AUD ein "Schlecht"-Signal ist, da er 20 Prozent unter dem GD200 (0,02 AUD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,02 AUD, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal betrachtet wird, da der Abstand -20 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Carly-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Carly liegt bei 20 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 47,06, was darauf hindeutet, dass Carly weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich für das Carly-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Carly durchschnittlich sind. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass über Carly in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und die Betrachtung des Anleger-Sentiments, dass die Carly-Aktie derzeit sowohl "Schlecht" als auch "Gut" und "Neutral" bewertet wird, was auf eine gewisse Unsicherheit bezüglich der weiteren Kursentwicklung hindeutet.