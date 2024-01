Was sagt man dazu, Carlsberg?

Weitere Suchergebnisse zu "Carlsberg B":

Die Bewertung einer Aktie umfasst nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn, sondern auch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung und Kommunikation im Netz. Die Aktie von Carlsberg hat in den letzten Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als neutral führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt Carlsberg mit einer Rendite von -5,65 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur Getränkebranche, die eine mittlere Rendite von 0,89 Prozent verzeichnete, schnitt Carlsberg mit einer Rendite von -6,53 Prozent schlechter ab, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 855 DKK 12,53 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein schlechtes Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist auf ein neutrales Signal hin, da der Kurs 1,72 Prozent über dem GD50 liegt. Insgesamt wird der Kurs der Carlsberg-Aktie als neutral bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, mit einigen positiven Diskussionen in den letzten ein, zwei Tagen. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment wird die Aktie von Carlsberg als gut bewertet.

Insgesamt zeigt die Bewertung verschiedener Faktoren eine Mischung aus neutralen und schlechten Signalen, mit einer positiven Stimmung der Anleger in den letzten Tagen.