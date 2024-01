Was sagt man dazu, Card Factory?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Für die Card Factory wird ein RSI von 46,34 gemessen, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 43,3 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Card Factory einen Wert von 6 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,71 als unterbewertet betrachtet wird und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 98,29 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 104,2 GBP, was einer positiven Veränderung von 6,01 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 103,55 GBP, und da der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt liegt, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Beurteilung des Sentiments und des Buzz-Faktors der Card Factory-Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Card Factory-Aktie.