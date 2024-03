Was sagt man dazu, Capgemini?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild bei Capgemini deutlich ins Negative verändert. Dies geht aus einer Analyse der sozialen Medien hervor, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Die Diskussion über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, weshalb die Stärke der Diskussion als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der kurzfristige RSI von Capgemini liegt bei 95,65 Punkten, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet und somit ein "Schlecht"-Rating nach sich zieht. Der längerfristige RSI hingegen zeigt weder eine Über- noch eine Unterbewertung an und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Capgemini in diesem Punkt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Medien überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen deuten auf ein Überwiegen von Kaufsignalen hin, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Capgemini weder unterbewertet noch überbewertet ist. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.