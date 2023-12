Was sagt man dazu, Canex Metals?

Canex Metals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,43 Prozent erzielt, was zu einer Underperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche geführt hat. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors lag die Rendite von Canex Metals um 10,91 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führte.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf einen "Neutral"-Wert hin. Insgesamt wird Canex Metals in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende hat Canex Metals derzeit ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -3,67 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Canex Metals eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.