Was sagt man dazu, California First National?

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der California First Leasing-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 16,49 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 18,15 USD, was einem Unterschied von +10,07 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 17,52 USD, was einer ähnlichen Höhe des letzten Schlusskurses (+3,6 Prozent) entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die California First Leasing-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.

In Bezug auf Dividenden schüttet California First Leasing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken, was einem Unterschied von 6,32 Prozentpunkten (0 % gegenüber 6,32 %) entspricht. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von California First Leasing mit einem Wert von 18,75 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, wobei der durchschnittliche KGV der Branche "Handelsbanken" bei 63 liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält somit auf fundamentaler Basis ein "Gut".

Die Diskussionen rund um California First Leasing auf Plattformen der sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel hin. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge beobachtet, und überwiegend neutrale Themen wurden in den vergangenen Tagen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von California First Leasing bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.