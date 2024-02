Was sagt man dazu, Calida?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Calida auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 44,83 Punkte, was bedeutet, dass Calida weder überkauft noch überverkauft ist, sondern als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 62,58, dass Calida neutral bewertet wird.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutieren als sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Calida-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen rund um Calida auf sozialen Medienplattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es zeigt sich, dass in den vergangenen beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Calida derzeit 2, was eine negative Differenz von -1,08 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Calida eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.