Was sagt man dazu, C&G Systems?

Die aktuelle technische Analyse zeigt, dass der Kurs der C&g-Aktie bei 317 JPY liegt und damit 1,28 Prozent unter dem GD200 (321,12 JPY) liegt. Dies signalisiert ein "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 308,82 JPY, was einem Abstand von +2,65 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von C&g als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass C&g über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung, da sowohl der RSI7 (55 Punkte) als auch der RSI25 (39,22 Punkte) darauf hindeuten, dass C&g weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.