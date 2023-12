Was sagt man dazu, C’Bon Cosmetics?

Die technische Analyse der C'bon Cosmetics basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit eine Einstufung als "Neutral". Der GD200 des Wertes liegt bei 1551,82 JPY, während der Aktienkurs bei 1483 JPY um -4,43 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Klassifizierung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1499,46 JPY, was einer Abweichung von -1,1 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum einstuft. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder im Stimmungsbild noch in der Diskussionsstärke gab es signifikante Unterschiede, weshalb das Kriterium als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 90,91 Punkten, was auf eine Überkauftheit der C'bon Cosmetics-Aktie hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating ergibt. Der RSI25 hingegen zeigt weder "überkauft" noch "überverkauft" an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren hauptsächlich neutrale Themen rund um die C'bon Cosmetics. Weder positiv noch negativ gab es ausschlaggebende Äußerungen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen sei als "Neutral" einzustufen.

Zusammenfassend ist die Aktie von C'bon Cosmetics bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.