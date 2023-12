Was sagt man dazu, CSG Smart Science, Tech?

Die technische Analyse von Csg Smart Science zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 7,69 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 7,61 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -1,04 Prozent liegt und somit als "Neutral" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 7,41 CNH, was einen Abstand von +2,7 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,27 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Csg Smart Science eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Csg Smart Science einen Wert von 52,7, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 47, was darauf hindeutet, dass die Aktie weiterhin als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch auf dieser Basis die Einstufung als "Neutral" bestätigt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Csg Smart Science bei 34, was in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts in der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.