Was sagt man dazu, Butterfly Network Registered (A)?

Weitere Suchergebnisse zu "Butterfly Network":

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Butterfly Network haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Butterfly Network heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 39,04 Punkten, zeigt also an, dass Butterfly Network weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist Butterfly Network auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,4). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Butterfly Network-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Butterfly Network-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Butterfly Network vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 0 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -100 Prozent erzielen, da sie derzeit 1,06 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Schlecht". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Butterfly Network wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Dadurch erhält Butterfly Network auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.