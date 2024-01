Longi Green Energy Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Longi Green Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 28,59 CNH lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 21,61 CNH, was einem Unterschied von -24,41 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man auch den 50-Tages-Durchschnitt, so liegt der aktuelle Wert bei 22,14 CNH, was einem Unterschied von -2,39 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für Longi Green Energy.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Longi Green Energy bei -52,99 Prozent, was mehr als 66 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von -6,12 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Longi Green Energy mit 46,87 Prozent deutlich darunter. Daher führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt für Longi Green Energy bei 38,23, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,75, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung zu.

Die Bewertung basierend auf der technischen Analyse, der Branchenvergleich und dem RSI, sowie der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral-Gut"-Einstufung für die Longi Green Energy-Aktie.