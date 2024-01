Was sagt man dazu, BoralADR?

Die australische Baustofffirma Boral hat in den vergangenen Wochen eine Dividendenrendite von 0 % verzeichnet, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 6,55 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Boral von 5,37 AUD um +19,87 Prozent über dem GD200 (4,48 AUD) liegt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 4,97 AUD ein positives Signal auf, da der Abstand +8,05 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Boral-Aktie daher als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Boral-Aktie, mit einem RSI7-Wert von 36,84 und einem RSI25-Wert von 28,13. Insgesamt ergibt sich hierdurch ein Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Boral-Aktie eine "Schlecht" Einstufung bezüglich der Dividendenrendite, jedoch überwiegend positive Signale in der technischen Analyse und ein neutrales Sentiment in den sozialen Medien.