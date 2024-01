Was sagt man dazu, Blackrock?

Mit einer Dividendenrendite von 3,09 Prozent liegt Blackrock 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Kapitalmärkte-Branche. Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Blackrock eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Blackrock mit einem Wert von 15,37 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel von 56,89, was einer Unterbewertung von 73 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass die Aktie von Blackrock langfristig überwiegend positiv eingestuft wird, mit 6 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. In letzter Zeit gab es jedoch eine "Neutral"-Einstufung, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einstufung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 771,7 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,81 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung von "Neutral" für die Aktie von Blackrock.