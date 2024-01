Was sagt man dazu, Bijou Brigitte Modische Accessoires?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse zur Bewertung verwendet, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Bijou Brigitte zeigen sowohl der RSI7 als auch der RSI25 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich konnte Bijou Brigitte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,38 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt nur um 1,19 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Outperformance von +2,19 Prozent für Bijou Brigitte. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite der Aktie 0,91 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Bijou Brigitte in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Diskussionen über die Aktie weisen keine wesentliche Abweichung von der Norm auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie von 39,9 EUR um -8,4 Prozent vom GD200 (43,56 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 40,07 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,42 Prozent beträgt. Insgesamt erhält der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.