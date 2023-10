Was sagt man dazu, Bijou Brigitte Modische Accessoires?

Bijou Brigitte erhält neutrale Bewertungen im Bereich Sentiment und Buzz sowie in der technischen Analyse. Im Hinblick auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien gab es keine wesentlichen Veränderungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bijou Brigitte-Aktie der letzten 200 Handelstage weicht um -21,44 Prozent vom aktuellen Schlusskurs ab, was als schlecht bewertet wird. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass Bijou Brigitte unterbewertet ist und günstiger als der Durchschnitt in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" ist. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von 15,25 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +13,35 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Bijou Brigitte 8,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen eine gute Bewertung im Branchenvergleich.

