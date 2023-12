Was sagt man dazu, Big 5 Sporting Goods?

Die Stimmung und die Diskussionen in Bezug auf die Big 5 Sporting Goods-Aktie haben sich im vergangenen Monat verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen war ebenfalls rückläufig, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weniger Beachtung von Anlegern erhalten hat. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Big 5 Sporting Goods-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (55) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (37,2) weisen auf eine stabile Situation hin.

Die technische Analyse basierend auf der 200-Tage-Linie ergibt ebenfalls ein uneinheitliches Bild. Der Aktienkurs liegt deutlich unter der GD200, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) wird die Aktie jedoch mit einem "Neutral"-Signal bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Big 5 Sporting Goods eine überdurchschnittliche Dividendenrendite von 13,83 % auf, was 8,23 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des potenziell höheren Mehrgewinns wird die Dividende als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine uneinheitliche Bewertung, wobei die Stimmung und Diskussionen auf "Schlecht" hindeuten, während die technische Analyse und Dividende zu einem "Neutral" bzw. "Gut"-Rating führen.