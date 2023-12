Was sagt man dazu, Best Pacific?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Best Pacific wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet.

Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass Best Pacific derzeit überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überverkauft, und das Wertpapier wird daher als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Best Pacific derzeit eine Rendite von 9,33 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,19 %. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für die ausgeschüttete Dividende.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Best Pacific durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für dieses Kriterium.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich also für Best Pacific eine "Neutral"-Einstufung in verschiedenen Bereichen der Analyse.