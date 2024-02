Was sagt man dazu, Beng Kuang Marine?

Der Aktienkurs von Beng Kuang Marine hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 40,76 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -0,79 Prozent, wobei Beng Kuang Marine aktuell 32,27 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Beng Kuang Marine liegt bei 66,67, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Anleger können neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung nutzen, um Aktienkurse einzuschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und auch die Themen der Diskussionen in den sozialen Medien waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität der Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Auch hier wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.