Was sagt man dazu, Beeks Trading?

Die Dividendenrendite von Beeks Cloud beträgt derzeit 0 Prozent in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,16 Prozent liegt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) von Beeks Cloud liegt bei 51,22, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies ebenfalls als "Neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Gut".

Bezüglich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Beeks Cloud mit einem Wert von 1803,28 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 95,46. Dies führt zu einer Überbewertung und somit zu einer Bewertung als "Schlecht"-Empfehlung.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Beeks Cloud eine Performance von -25 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -20,64 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.