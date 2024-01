Was sagt man dazu, BeWhere?

In den letzten Wochen gab es bei Bewhere keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Das bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine wesentlichen Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Bewhere daher in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Bewhere-Aktie ein Durchschnitt von 0,22 CAD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,33 CAD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Charttechnik liegt der letzte Schlusskurs (0,33 CAD) über dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,26 CAD, was eine Abweichung von +26,92 Prozent bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Bewhere also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Software) wird Bewhere als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 13,72 liegt, während das Branchen-KGV bei 36,77 liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Bewhere-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Bewhere weder überkauft noch -verkauft ist, und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Bewhere in unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung für den Relative Strength Index.