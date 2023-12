Was sagt man dazu, BayWa?

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. Bei Baywa wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 35,47 EUR für die Baywa-Aktie, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 31,2 EUR liegt und zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen ein nahezu ausgeglichenes Bild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Baywa daher ein neutrales Rating auf der Grundlage von trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt auch ein neutrales Rating für die Baywa-Aktie, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Baywa in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,66 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um 3,99 Prozent gestiegen sind, was zu einer Unterperformance von -38,65 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt Baywa mit einer Unterperformance von 37,57 Prozent schlechter. Dies führt zu einem insgesamt negativen Rating in dieser Kategorie.