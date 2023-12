Was sagt man dazu, Bank für Tirol und Vorarlberg?

Die technische Analyse für die Bank für Tirol und Vorarlberg zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 43,4 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "neutral", da der Aktienkurs selbst bei 44,8 EUR lag, was einem Abstand von +3,23 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 45,12 EUR, was einer Differenz von -0,71 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "neutralen" Signal führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei der Bank für Tirol und Vorarlberg liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten und zeigt somit an, dass die Aktie weder über- noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt eine ähnliche Tendenz und liegt ebenfalls bei 50 Punkten. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "neutral" Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder gab es auffällige positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "neutral".