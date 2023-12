Was sagt man dazu, Avid Bioservices?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Avid Bioservices in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Avid Bioservices daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kursniveau, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Biotechnologie, 2,51). Die Dividendenpolitik von Avid Bioservices wird daher als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird in Bezug zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Die Anleger-Stimmung für Avid Bioservices in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, sodass die Einschätzung insgesamt als "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Im vergangenen Jahr erhielt Avid Bioservices insgesamt eine Analystenbewertung von 1 Analysten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Neutral", bestehend aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine Analystenupdates zu Avid Bioservices aus dem letzten Monat vor. In Summe erhält Avid Bioservices daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.