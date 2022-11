Was sagt man dazu, Aviat Networks?

Der Kurs der Aktie Aviat Networks steht am 17.11.2022, 04:17 Uhr an der heimatlichen Börse NASDAQ GS bei 30.65 USD. Der Titel wird der Branche "Kommunikationsausrüstung" zugerechnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aviat Networks einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aviat Networks jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Aviat Networks-Aktie beträgt dieser aktuell 29,29 USD. Der letzte Schlusskurs (30,65 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (+4,64 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Aviat Networks somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (29,71 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,16 Prozent Abweichung). Die Aviat Networks-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. In Summe wird Aviat Networks auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Bei Aviat Networks konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Aviat Networks in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit "Hold". In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer "Hold"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Aviat Networks für diese Stufe daher ein "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Aviat Networks mit einer Rendite von -21,3 Prozent mehr als 79 Prozent darunter. Die "Kommunikationsausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,32 Prozent. Auch hier liegt Aviat Networks mit 45,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

