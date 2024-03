Was sagt man dazu, AutoZone?

Der Aktienkurs von Autozone hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 6,98 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einer Überperformance von 13,83 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt bei -1,17 Prozent, wobei Autozone aktuell 8,15 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Autozone zeigt bei einem Niveau von 2,46 eine positive Bewertung an. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 35,17 neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit auch hier eine positive Gesamteinschätzung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Meinungen wider. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Neutral" und identifiziert auch vier Handelssignale, von denen drei negativ sind. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der Autozone-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit einem Durchschnitt von 2573,18 USD verglichen. Der letzte Schlusskurs von 3006,02 USD weicht somit um +16,82 Prozent ab, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 2703,82 USD eine positive Abweichung von +11,18 Prozent. Somit erhält die Autozone-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Autozone gemäß der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird, während die technische Analyse positive Signale liefert.