Was sagt man dazu, Athabasca Minerals?

Die kanadische Athabasca Minerals Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz führte zu keiner Zunahme oder Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb die Gesamtbewertung hier ebenfalls "Neutral" lautet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Athabasca Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 0,12 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,14 CAD) liegt deutlich darüber, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Athabasca Minerals-Aktie in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Athabasca Minerals-Aktie beläuft sich auf 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt ebenfalls bei 50, wodurch für 25 Tage erneut eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtbild, das zu einem Rating von "Neutral" führt.