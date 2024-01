Was sagt man dazu, Arthur J Gallagher?

Der Sentiment und Buzz rund um Arthur J Gallagher & kann über einen längeren Zeitraum hinweg anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet werden. In den vergangenen Monaten hat die Aktie eine erhöhte Aktivität gezeigt, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, da eine negative Änderung identifiziert wurde, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Arthur J Gallagher & derzeit bei 222,96 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 233,47 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,71 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 237,58 USD, was dazu führt, dass die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Arthur J Gallagher & derzeit bei 0,88 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,89 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion hinsichtlich der Dividendenpolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Arthur J Gallagher & zeigt einen Wert von 27,56, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,62 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.