Was sagt man dazu, Ariake Japan?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Ariake Japan liegt der RSI7 aktuell bei 53,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 50,74, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, wodurch der Titel insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ariake Japan verläuft aktuell bei 5002,69 JPY. Da der Aktienkurs bei 4595 JPY liegt, ergibt sich eine negative Differenz von -8,15 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 4647,44 JPY, was einer Differenz von -1,13 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.