Was sagt man dazu, Applied Industrial?

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Applied Industrial werden sowohl durch Analysen von Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf diese beiden Faktoren zeigte die Aktie von Applied Industrial eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Applied Industrial weist eine negative Veränderung auf, was zu einem schlechten Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Applied Industrial bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "schlecht" gegeben.

Die Diskussionen rund um Applied Industrial auf Plattformen der sozialen Medien signalisieren Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den beiden vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Applied Industrial bezogen auf die Anlegerstimmung mit "neutral" angemessen bewertet ist.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von Applied Industrial liegt momentan bei 54,6 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "neutral" Rating erhält. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 42,73, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) wird die Aktie von Applied Industrial als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,69 ergibt sich ein Abstand von 40 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,31. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "gute" Empfehlung.