Was sagt man dazu, Anheuser-Busch InBev?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Anheuser-Busch Inbev liegt bei 43,79, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,11 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Verbrauchsgüter" konnte die Aktie von Anheuser-Busch Inbev im letzten Jahr eine Rendite von 5,86 Prozent erzielen, was 5,86 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Getränke" beträgt 0 Prozent, wobei Anheuser-Busch Inbev aktuell 5,86 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 1,03 Prozent liegt Anheuser-Busch Inbev 1,03 Prozent über dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Getränke" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 0 Prozent. Somit wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität für Anheuser-Busch Inbev festgestellt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft.