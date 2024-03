Was sagt man dazu, Analog Devices?

Analog Devices: Neutrale Bewertung und positive Performance

Analog Devices weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,74 Prozent auf, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent liegt. Daher wird die Aktie als neutral eingestuft. Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Analog Devices mit einer Rendite von 4,48 Prozent die Erwartungen übertroffen. Jedoch liegt die Rendite der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche mit 9,54 Prozent deutlich höher, wodurch die Aktie als neutral bewertet wird. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 184,41 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 199,2 USD liegt. Die positive Distanz zum GD200 führt zu einer guten Bewertung, während der GD50 einen neutralen Stand aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.