Was sagt man dazu, Amerigo?

Die Aktie von Amerigo wird aufgrund verschiedener Kriterien positiv bewertet. Zunächst einmal weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 13,98 einen deutlich günstigeren Preis auf als der Durchschnitt in der Metalle und Bergbau-Branche. Dieses verhältnismäßig niedrige KGV führt dazu, dass die Aktie aufgrund fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Amerigo in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +26,71 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Kursentwicklung in der Branche "Metalle und Bergbau" erzielt. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Amerigo um 26,71 Prozent über dem Durchschnittswert. Das führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Auch in Bezug auf die Dividendenausschüttung schneidet Amerigo positiv ab, da die Dividende von 9,92 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 3,57 % liegt. Die Differenz von 6,35 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als neutral bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Amerigo aufgrund der günstigen Bewertung in den genannten Kategorien positive Bewertungen und wird als gute Anlagemöglichkeit betrachtet.

