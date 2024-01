Was sagt man dazu, American Bank?

Die American Bank schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 135,47 Prozentpunkten (3,34 % gegenüber 138,81 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird die American Bank-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,12 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,85 USD liegt, was einer Abweichung von +4,26 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 17 USD zeigt ebenfalls eine ähnliche Abweichung von +5 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die American Bank auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die American Bank somit sowohl in Bezug auf die Dividendenpolitik, als auch auf die technische Analyse, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.