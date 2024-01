Was sagt man dazu, Amada?

Weitere Suchergebnisse zu "Amada Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Attraktivität einer Aktie. Ein niedriges KGV deutet in der Regel darauf hin, dass die Aktie preisgünstig ist. Im Fall von Amada beträgt das KGV 13,71, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Konkret liegt der Abstand bei 41 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Maschinen" von 23. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" angesehen werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Amada ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Amada im vergangenen Jahr eine Rendite von 45,65 Prozent erzielt. Das liegt 19,06 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie". Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 31 Prozent, und Amada liegt aktuell 14,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine positive Bewertung in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für Amada. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1412,11 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1562,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,65 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +5,91 Prozent. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Analyse mit "Gut" bewertet.