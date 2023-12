Was sagt man dazu, Altium?

Die technische Analyse von Aktien kann wichtige Einblicke in die Entwicklung eines Wertpapiers bieten. Ein beliebtes Instrument hierfür ist der gleitende Durchschnitt, der den aktuellen Trend einer Aktie bestimmen kann. Für die Altium-Aktie wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage berechnet und beträgt derzeit 40,6 AUD. Dies liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 47,12 AUD, was einer Differenz von +16,06 Prozent entspricht, und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Berechnung auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ebenfalls einen Wert über dem gleitenden Durchschnitt (+7,6 Prozent) und somit eine weitere "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Altium-Aktie somit eine positive Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI), der Auf- und Abwärtsbewegungen in Relation setzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Altium liegt bei 60,77 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Gleiches gilt für den RSI25, der bei 37,94 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Altium-Aktie also eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich hingegen in den vergangenen zwei Wochen als überwiegend negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität um die Aktie war unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was auf eine insgesamt schlechte Stimmung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also für die Altium-Aktie eine eher negative Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, des RSI und der Anleger-Stimmung.