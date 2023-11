Was sagt man dazu, Alteryx?

Die Aktie von Alteryx wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet angesehen. Mit einem KGV von 668,36 liegt sie 870 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 68,88 im Software-Segment. Fundamentale Analyse bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Alteryx beträgt 0 Prozent, was leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die gleitenden Durchschnittskurse zeigen, dass die Alteryx-Aktie derzeit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der GD200 verläuft bei 45 USD, während der Aktienkurs bei 33,27 USD liegt, was einer Abweichung von -26,07 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 33,85 USD und weicht um -1,71 Prozent vom Aktienkurs ab. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5-mal eine positive Bewertung für Alteryx abgegeben, 3-mal eine neutrale Bewertung und keine negative Bewertung. Langfristig wird die Aktie also von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Keine Analystenupdates aus dem letzten Monat liegen vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 140,96 Prozent und ein mittleres Kursziel von 80,17 USD, was als "Gut" eingeschätzt wird. Insgesamt bewerten institutionelle Analysten die Aktie als "Gut".