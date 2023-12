Was sagt man dazu, Alpha Pro Tech?

Die Alpha Pro Tech-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 4,15 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 4,96 USD verzeichnet, was einem Anstieg um 19,52 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Alpha Pro Tech-Aktie beträgt 47, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 34,19, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ergibt eine positive Änderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Alpha Pro Tech-Aktie im letzten Jahr um 7,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Branchenvergleich "Bauprodukte" liegt die Aktie jedoch 5,19 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.