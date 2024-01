Was sagt man dazu, All Winner?

Der Aktienkurs von All Winner wurde mit anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" verglichen und ergab eine Rendite von 15,32 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies liegt mehr als 2 Prozent über dem Durchschnitt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" war die mittlere Rendite in diesem Zeitraum bei -6,18 Prozent. Auch hier schnitt All Winner mit einer Rendite von 21,5 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von All Winner bei 185,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist hingegen einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt All Winner mit 0,61 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0,3 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.