Was sagt man dazu, Adobe?

Weitere Suchergebnisse zu "Adobe Inc":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adobe-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 551,32 USD, während der Aktienkurs bei 519,14 USD um -5,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 581,32 USD, was einer Abweichung von -10,7 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal eine Einschätzung von "Gut", 1-mal eine Einschätzung von "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für die Adobe-Aktie vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Auch auf kurzfristiger Betrachtungsbasis wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Adobe-Aktie mit einem Wert von 45,06 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Softwarebranche. Das Branchen-KGV liegt bei 54,47, was einer Unterbewertung von 17 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Adobe-Aktie mit 58,37 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die "Software"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 911,61 Prozent, während Adobe mit 853,24 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.