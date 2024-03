Was sagt man dazu, Acromec?

Der Aktienkurs von Acrometa verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,12 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -6,05 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -6,07 Prozent für Acrometa entspricht. Im "Industrie"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -7,35 Prozent, wobei Acrometa um 4,77 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Acrometa blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit wird der Aktie von Acrometa bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" zugeordnet.

In Bezug auf die Dividende liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Bauwesen (4,02 %) zu einer niedrigeren Bewertung führt. Die Differenz beträgt 4,02 Prozentpunkte, wodurch sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten lässt.

Hinsichtlich der fundamentalen Daten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 1, was bedeutet, dass die Börse 1,96 Euro für jeden Euro Gewinn von Acrometa zahlt. Dies ist 91 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Bauwesen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 22, was dazu führt, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.