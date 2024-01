Was sagt man dazu, Accuray?

Die Accuray-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,14 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 2,82 USD, was einem Unterschied von -10,19 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,7 USD wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag (+4,44 Prozent) und somit zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhält die Accuray-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes wurde die Aktivität der Diskussionen über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und somit eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung änderte sich kaum, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Bei der Dividendenrendite liegt Accuray mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 89,56 Prozent in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Accuray eine Rendite von 33,17 Prozent erzielt, was über 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dennoch liegt die Rendite von Accuray in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" mit 2,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.