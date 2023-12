Was sagt man dazu, Aaon?

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was auch Auswirkungen auf die Einschätzung von Aktien haben kann. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung bei Aaon haben wir eine mittlere Aktivität festgestellt und bewerten das Signal daher als "neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt "neutralen" Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen für Aaon, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Aaon. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 100 USD, was einer Steigerung um 50,97 Prozent vom letzten Schlusskurs (66,24 USD) entspricht und somit eine "gute" Empfehlung darstellt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Bauprodukte) erscheint Aaon aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29,61 liegt, was einem Abstand von 2 Prozent zum Branchen-KGV von 30,31 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "gute" Empfehlung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aaon besonders positiv diskutiert, und an neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Insgesamt waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt an fünf Tagen. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren die positiven Themen, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "gut" führt. Basierend auf dem Anleger-Sentiments erhält Aaon insgesamt eine "gute" Bewertung.

